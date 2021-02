Finisce fuori strada contro un albero dopo aver investito un istrice: morto 25enne di Anzio

Tragedia nella notte sulla via Nettunense, nel territorio di Aprilia dove un ragazzo di 25 anni residente ad Anzio ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima si chiamava Leo Wolfango ed era originario di Salerno. Il sinistro è avvenuto intorno alle 4:00 all'altezza di via del Commercio, in provincia di Latina.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Reparto territoriale, intervenuti sul posto per i rilievi, si è trattato di un incidente autonomo: il giovane, alla guida della sua Lancia Y, potrebbe essere uscito di strada dopo aver investito un'istrice che ha attraversato la carreggiata.

Perso il controllo del veicolo il 25enne si è schiantato contro un albero. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi il ragazzo era già deceduto a causa del violento impatto. Sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118 che hanno tentato invano di rianimare il giovane residente nel Comune neroniano.