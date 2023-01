Incidente al Laurentino: jeep contro un pilone, morto 46enne

Ancora un morto sulle strade della Capitale, il terzo in poche ore. A perdere la vita in un incidente stradale un 46enne. Il sinistro intorno alle 13:00 di oggi a Fonte Ostiense, l'ex Laurentino 38.

La richiesta d'intervento ai soccorritori da viale Ignazio Silone, altezza via Beppe Fenoglio. Qui gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale hanno accertato il decesso del 46enne. Un incidente autonomo secondo i primi accertamenti che ha visto coinvolta una sola vettura: una Jeep Renegade con due persone a bordo. A perdere la vita l'uomo alla guida del fuoristrada, un uomo romano di 46 anni.

Il passeggero ha riportato solo delle lievi contusioni e non è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale. Da una prima ricostruzione dei caschi bianchi dell'Eur non si esclude che il conducente abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore, terminando la marcia a ridosso di un pilone. Indagini in corso per risalire all'esatta dinamica del sinistro.