Compattatore Ama si ribalta e finisce contro palo: ferito il conducente

Ha perso il controllo del camion compattatore Ama che stava guidando e, all'altezza dell'incrocio tra via di Tor Pagnotta e via Laurentina, ha sbandato uscendo fuori strada e si è ribaltato su un lato, dopo aver finito la corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica rimasto danneggiato.

È quanto successo intorno alle 3:30 del mattino di martedì 21 giugno a Roma. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale e il personale del 118. Il conducente del camion Ama, soccorso, è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio. Non è in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro anche il personale del gruppo Areti per il ripristino del palo della luce. Gli agenti della locale, lavorano per determinare le cause dell'incidente.