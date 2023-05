Incidente sulla Laurentina: perde controllo della moto e finisce sotto un camion. È grave

Un uomo di 35 anni è stato elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale San Camilllo di Roma, dopo un incidente in moto. È quanto avvenuto intorno alle 8 del mattino di oggi, in via Laurentina all'altezza di Santa Procula. L'uomo era a bordo del mezzo a due ruote quando ha perso il controllo del motoveicolo che è poi finito sotto un camion. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia locale di Pomezia.