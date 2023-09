Roma, incidente su via Laurentina: si ribalta con la Smart, morto 42enne

Incidente mortale su via Laurentina. Un uomo ha perso la vita dopo essersi ribaltato con la sua Smart all'altezza di via Vittorio Alpe, in zona Selvotta. L'incidente alle 17.30 di ieri 11 settembre. Sul posto gli uomini del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale e i soccorritori del 118. Disperata la corsa al San Camillo con l'eliambulanza dove Claudio Colli - questo il nome della vittima - è giunto già privo di vita.

L'incidente è avvenuto in direzione Roma e ha visto coinvolto solamente la Smart della vittima. Dalle informazioni raccolte da RomaToday la citycar, condotta dal 42enne, avrebbe urtato un terrapieno, finendo catapultata in avanti, ribaltandosi poi più volte su stessa. Residente in zona, Colli già in passato era rimasto vittima di un incidente stradale.

L'incidente riaccende le polemiche sulla Laurentina e sulla sua pericolosità per via della conformazione della strada e per l'alta velocità con cui viene percorsa, nonostante le tante curve e i sali scendi. Negli anni tante le proteste dei comitati di zone, arrivati ad appendere dei manichini insaguinati lungo la strada.

Una battaglia, quella per la sicurezza di via Laurentina, che è iniziata nel 2015 per poi riproporsi nel 2022. Tra la fine dello scorso anno e l'inizio del 2023, Città Metropolitana e Roma Capitale hanno investito nella messa in sicurezza del manto stradale, sia nel tratto più centrale della provinciale (verso l'Eur) sia in quello che porta fuori, verso Ardea.

Articolo in aggiornamento