Incidente via Laurentina: frontale tra auto, due feriti gravi. Fra loro un bimbo di 7 anni

Incidente frontale sulla via Laurentina. Due le auto coinvolte, altrettanti i feriti fra i quali un bambino di 7 anni. Lo scontro si è registrato nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre all'altezza del chilometro 14,500, nella zona delle Cinque Colline.

In particolare le due auto hanno impattato frontalmente per cause in via di accertamento. Uno scontro violento che ha richiesto l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco che con il divaricatore hanno estratto i feriti dalle due vetture per poi affidarli alle cure delle ambulanze del 118.

Tre le persone presenti nelle due automobili, due i feriti, fra i quali un bambino di 7 anni, trasportati entrambi in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto della via Laurentina dove è avvenuto il sinistro è stato chiuso temporanemente al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto per accertare l'accaduto ed effettuare i rilievi scientifici gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.