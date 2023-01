Incidente via Laurentina: betoniera si ribalta dopo scontro con un'auto, grave una 35enne

Incidente stradale con feriti gravi questa mattina sulla via Laurentina, al confine fra i comuni di Roma e Pomezia. Uno scontro violento che ha coinvolto un camion betoniera per il trasporto del calcestruzzo - finito ribaltato su un fianco - ed un'auto. Ad avere la peggio la donna alla guida della vettura, una 35enne, per la quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Ferito anche il camionista, trasportato in ospedale con l'ambulanza.

Incidente via Laurentina

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 7:30 di giovedì 26 gennaio all'altezza del chilometro 20.200 della via Laurentina, zona Monte Migliore-Selvotta. Qui una Fiat Punto vecchio modello ed una betoniera si sono scontrati frontalmente. Un urto violento, con il mezzo pesante che ha terminato la propria corsa ribaltato sulla fiancata destra. Ad avere la peggio la 35enne alla guida dell'utilitaria italiana. Trovata non cosciente dal personale medico dell'ambulanza di Florida Care di Pomezia, la donna, estratta dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco di Pomezia, è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma. Ferito anche il camionista, trasportato all'ospedale Sant'Anna di Pomezia in codice giallo.

La dinamica dell'incidente

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco ed al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri in ausilio agli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Sequestrati l'auto e la betoniera ed eseguiti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.