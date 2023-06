Incidente a Lariano, scontro tra auto e camion dei rifiuti: morta una donna

Uno scontro fatale. Incidente mortale nella mattinata di lunedì 5 giugno in provincia di Roma, nel comune di Lariano. Una donna di 59 anni al volante di una Fiat si è scontrata con un camion che trasportava rifiuti. Drammatico l'impatto con la donna morta sul colpo. Lo scontro si è verificato intorno alle 5:40 del mattino in via Garibaldi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nel nucleo radiomobile, la donna avrebbe perso il controllo della sua vettura sbandando contro il camion Iveco carico di spazzatura e con a bordo due uomini rimasti illesi. La cinquantanovenne è morta sul colpo, nell'impatto. Altre due persone che erano a bordo con lei sono state portate in ospedale in codice giallo.

La salma della vittima è stata condotta all'ospedale di Tor Vergata. Saranno le indagini a determinare la dinamica dello scontro. Non è escluso che la donna al volante della Fiat possa aver avuto un malore. I mezzi sono stati sequestrati.