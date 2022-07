In sella alla sua bici finisce travolto a seguito di una carambola tra 3 auto: ciclista in pericolo di vita

Un uomo di 41 anni lotta tra la vita e la morte. È rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Lariano, comune alle porte di Roma, intorno alle 20 di domenica 10 luglio. Sul posto, in via Ciarlotti, il personale medico del 118 e i carabinieri. L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando è finito travolto a seguito di una carambola tra tre auto.

Secondo quanto appreso, infatti, tutto è nato da un incidente - la cui dinamica è al vaglio - tra una Ford Ka guidata da un ragazzo di 23 anni, una Audi A3 con al voltante un 42enne e una Smart guidata da un uomo di 51 anni. A seguito dello scontro, è rimasto coinvolto anche il 41enne che stava percorrendo via Ciarlotti verso casa, quando è stato travolto.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi. Il ciclista è stato elitrasportato dal 118 al San Camillo di Roma dove è ricoverato, in pericolo di vita, in prognosi riservata. I mezzi sono stati tutti sequestrati.