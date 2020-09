Incidente a largo Preneste: vigile incastrato con la moto fra due tram

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per un agente della Polizia Locale di Roma Capitale rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha visto la sua moto di servizio rimanere incastrata fra due tram che viaggiavano in direzioni opposte.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 19:00 di martedì 15 settembre a largo Preneste, altezza incrocio con via dell'Acqua Bullicante. Qui, per cause in via di accertamento, l'agente motociclista è infatti rimasto bloccato con la sua moto fra un tram della linea 14 ed un convoglio in quel momento fuori servizio.

Illeso il vigile, per consentire le operazioni di rimozione della moto e consentire l'intervento dei colleghi del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale è stato necessario interrompere le corse dei tram delle linee 5, 14 e 19 nella tratta Porta Maggiore - Gerani - Togliatti con l'attivazione dei bus sostitutivi.

foto welcome to favelas, di Massimiliano Zossolo