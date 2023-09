Incidente a Largo Preneste, investita mentre attraversa la strada: è in coma. Caccia a pirata della strada

Una donna di 42 anni di origini filippine è in coma e lotta tra la vita e la morte, dopo essere stata investita da una persona al volante di un'auto pirata. L'incidente all'altezza di Largo Preneste intorno alle 6:30 del mattino di mercoledì 27 settembre. Sul caso indagano gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto appreso la donna stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da una Fiat Panda bianca con a bordo - secondo quanto raccontato dai testimoni - un uomo. Il conducente, che non si è fermato per soccorrerla, ha poi proseguito la marcia tamponando anche tre vetture che stavano viaggiando in strada, per poi completare la fuga.

Il personale medico del 118 ha soccorso la 42enne, portandola prima al Vannini e poi all'Umberto I dove è attualmente ricoverata e in coma. La comunità filippina, saputa la notizia, si è stretta intorno alla donna e alla sua famiglia alla ricerca della verità. In tanti, anche sui social, stanno cercando di aiutare i vigili nelle indagini. Gli agenti del V gruppo hanno raccolto i primi indizi e sono sulle tracce del pirata della strada.

Chi ha visto qualcosa in merito all'incidente può scrivere a romatoday@citynews.it