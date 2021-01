Pedone investito da uno scooter a largo Preneste, due feriti

Sono rimasti entrambi feriti, il pedone e lo scooterista caduto dopo averlo colpito. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 18:00 di lunedì 11 gennaio a largo Preneste.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per svolgere i rilievi scientifici, il conducente dell'Honda Sh, proveniente da via dell'Acqua Bullicante, ha investito il pedone in prossimità dei binari, all'altezza della via Prenestina.

Feriti sia il pedone che lo scooterista i due sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale San Giovanni Addolorata entrambi in codice rosso. Da accertare la dinamica del sinistro.