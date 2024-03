Incidente a Ponte Milvio: in sette su una Fiat 500 finiscono contro il guardrail. Sono tutti gravi

Sarebbe potuta finire in tragedia. Il bilancio, per un caso, parla di sette feriti, tutti gravi e tutti a bordo di un'unica vettura, una Fiat 500 L. Dopo lo schianto l'auto è andata distrutta contro il guardrail. Per estrarli dall'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto tra venerdì e sabato notte, poco prima delle 2, largo Maresciallo Diaz.

Secondo quanto si apprende le sette persone, due in più del consentito per legge, erano su una Fiat 500 L che procedeva verso Ponte Milvio. Per cause ancora da accertare il conducente ha perso il contro e l'auto ha sbandato contro un guardrail. Sul posto i pompieri che hanno cominciato a liberare i passeggeri rimasti incastrati dentro l'abitacolo, le ambulanze del 118 e la polizia locale.

I passeggeri sono stati ricoverati in vari ospedali della Capitale. Due donne, una di 45 anni e diciassettenne all'Umberto I, un'altra di 30 anni al Santo Spirito, una di 36 anni al San Pietro, un ragazzo di 24 anni al Sant'Andrea. Un'ultima ragazza è stata portata al Gemelli. Sono tutti gravi, nessuno un pericolo di vita. Alla base dell'incidente non si esclude l'alta velocità. Come da prassi il mezzo è stato sequestrato e il conducente sottoposto agli esami di alcol o di droghe.