Incidente alla Camiluccia: auto contro una farmacia, feriti padre e figlia

Ha perso il controllo della vettura ed è finito con la parta anteriore dell'auto contro una farmacia. Una possibile tragedia. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi alla Camilluccia, a Roma Nord. Feriti padre e figlia, rispettivamente passeggero e conducente del veicolo.

Sono stati gli agenti del I gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 14:00 del 9 maggio in largo Cervinia, all'altezza di via Igea. Sul posto i caschi bianchi hanno trovato una macchina - una Volkswagen Up - finita contro una farmacia. Danneggiata la vetrina, fra la paura dei clienti e dei residenti di passaggio nella piazza del municipio XIV, è stato richiesto l'intervento del 118.

Feriti sia il conducente dell'utilitaria tedesca - una donna di 67 anni - che il padre che viaggiava come passeggero (di 88 anni) sono stati trasportati dalle ambulanze all'ospedale Cristo Re, dove sono stati medicati e dimessi.

Svolti i rilievi scientifici e ascotalti i testimoni i vigili stanno terminando gli accertamenti al fine di ricostruire le cause del sinistro.