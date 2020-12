Incidente sulla strada provinciale: si scontrano auto e microcar, ferito un 17enne

Incidente stradale a Lanuvio dove si sono scontrate un'auto ed una microcar. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultima, un ragazzo di 17 anni, rimasto ferito e trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 in ospedale.

Il sinistro stradale è avvenuto poco dopo le 16:00 di martedì 15 dicembre sulla SP Cisterna-Campoleone. A scontrarsi per cause in via di accertamento una Mercedes Classe A ed una microcar. Medicato sul posto il conducente della vettura tedesca, il 17enne è stato invece trasportato in gravi condizioni, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita, al Nuovo Ospedale dei Castelli.

Da accertare l'esatta dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti della Polizia Locale di Lanuvio.