Finiscono con l'auto in una scarpata, feriti due ragazzi

Rimasti incastrati nell'abitacolo della vettura sono stati liberati dai vigili del fuoco. A essere costretti alle cure dell'ospedale due ragazzi coinvolti in un incidente stradale a Ladispoli, in provincia di Roma.

Il sinistro intorno alle 18:00 di lunedì 20 marzo quando il conducente di una utilitaria ha perso il controllo dell'auto ed è finito dentro una scarpata. Precipitati nel burrone conducente e passeggero sono rimasti bloccati, tanto da richiedere l'intervento dei pompieri di Cerveteri.

Una volta in via dell'Infernaccio i caschi rossi hanno estratto dalle lamiere i due che sono poi stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale. Restano da accertare le cause, secondo i primi accertamenti nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.