Incidente a Roma Nord: auto ribaltata dopo carambola tra tre vetture

Tre auto coinvolte, di cui una ribaltata e due feriti trasportati in ospedale. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì mattina a Roma Nord.

L'intervento dei soccorsi intorno alle 9:30 fra la via Cassia e via Valle della Storta, nell'omonimo quartiere del XV municipio. Ad impattare per cause in via di accertamento una Jeep Renegade condotta da una 48enne, una Fiat Panda alla cui guida c'era una donna di 44 anni e una Alfa Romeo Giulietta, guidata da una 81enne.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale e le ambulanze del 118. Ad avere la peggio la 44enne alla guida dell'utilitaria italiana ribaltatasi in seguito all'urto, trasportata in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri. In ospedale anche la 48enne che conduceva la Renegade (trasportata al Cristo Re). Illesa l'81enne.

Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica che ha determinato l'incidente stradale.