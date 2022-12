La fontana del Colosseo quadrato dove finiscono le auto

A Roma c'è una fontana che non si vede. Ancora un'auto è finita infatti dentro la fontana a due passi dal Colosseo Quadrato, all'Eur. L'incidente stradale è avvenuto prima della vigilia di Natale in viale della Civiltà del Lavoro. L'immagine in poco tempo è stata diffusa sui social, anche da Welcome To Favelas.

Come detto, non è il primo sinistro che capita in quel tratto. Ultimo un uomo ubriaco finito nella "vasca" a inizio dicembre. Prima ancora automobilista documentata a finire in buca fu una donna, sempre all'alba. Erano infatti le 5:30 dello scorso 23 luglio quando gli agenti della polizia locale rilevarono l'incidente, anche in quel caso senza feriti.

Quest'estate un altro sinistro era avvenuto ad aprile scorso e poi ancora un altro all'inizio di questo 2022, il 3 gennaio, quando a terminare nello specchio d'acqua fu un 52enne alla guida della sua vettura. Prima ancora, incidenti simili si sono registrati ad agosto del 2020, nel novembre del 2019 (qui il video), la notte di Capodanno del 2018, a partire dal primo caso documentato, avvenuto nel settembre del 2016.