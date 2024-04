Katiuscia Mucci morta in un incidente a Villa Pamphili. I video delle telecamere per ricostruire la dinamica

Katiuscia Mucci è l'ultima vittima sulle strade della Capitale. Madre di due figli piccoli, ha perso la vita dopo che lo scooter che stava guidando si è scontrato con due auto sulla via Aurelia Antica, davanti a Villa Pamphili. Trentanove anni, residente nella zona di Monte Mario, per la donna i soccorritori nulla hanno potuto, se non accertarne il decesso. Una dinamica da chiarire, con gli agenti della polizia locale che dopo aver eseguito i rilievi scientifici hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso le fasi del sinistro mortale.

Katiuscia Mucci viaggiava in sella a uno scooter Honda Sh 125. All'altezza del civico 112 dell'Aurelia Antica l'incidente. Una carambola che ha coinvolto due auto - una Toyota Yaris e una Peugeot 208 - e il motorino. Scaraventata violentemente sull'asfalto dalla sella del suo scooter la 39enne è morta praticamente sul colpo.

Chiusa la strada per consentire l'intervento dei soccorsi, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale. Illese le due automobiliste - entrambe italiane di 55 e 34 anni - sono state accompagnate in ospedale per essere sottoposte ai test di rito su alcol e droga.

Sequestrati tutti e tre i veicoli e ascoltati i testimoni i caschi bianchi hanno quindi acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro mortale. Non si esclude che le due automobiliste - come atto dovuto - vengano indagate per omicidio stradale.