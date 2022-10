Kathrin Anne morta in un incidente stradale, si indaga su chi sia passato con il rosso

Da qualche mese abitava a Roma, in un appartamento sulla circonvallazione Gianicolense. Sognava di stabilirsi nella Capitale. Insegnare inglese e mettere su famiglia. Desideri infranti quelli di Kathrin Anne Butler, la studentessa americana di 23 anni morta in un incidente stradale ad Ostia. Era con un suo amico di 26 anni a bordo di una moto Honda Mc 700 quando, al ritorno dal mare, sono stati centrati in pieno da un'auto sul lungomare Caio Duilio. Un incidente ad un incrocio con semaforo rosso.

I fatti intorno alle 19 all'altezza di piazza Sirio. Kathrin Anne Butler, arrivata all'ospedale Grassi è morta sul colpo. La polizia locale del X gruppo Mare indaga per ricostruire la dinamica, ma già ieri c'è stata una prima svolta. Al termine degli accertamenti sull'accaduto, il conducente dell'auto coinvolta nello scontro - un romano di 40 anni - è stato arrestato.

È risultato che fosse al volante nonostante avesse assunto sostanza stupefacente. Nei confronti dell'uomo residente in provincia di Roma, è scattato l'accusa per omicidio e lesioni stradali aggravati dall'assunzione di droga. Gli sono stati concessi i domiciliari. I bambini che hanno assistito all'incidente e che erano con lui, sono stati affidati alla madre.

Ora resta un altro punto da chiarire. Secondo i primi accertamenti la vettura guidata dal 40enne, una Nissan Pulsar, proveniva da via della Tolda quando si sarebbe immessa sul lungomare mentre stava passando la moto con i due ragazzi. Uno dei due semafori era sul rosso. Secondo alcuni testimoni sarebbe stata proprio l'auto a passare senza l'autorizzazione del semaforo. Dichiarazioni che sono al vaglio di chi indaga. Gli agenti hanno acquisito anche alcune telecamere di zona.