Turiste uccise da pirata della strada, le indagini sull'uomo accusato di omicidio stradale

Si era nascosto nel suo appartamento a Roma est. A portarlo lì, probabilmente, un amico dopo una prima parte di fuga fatta a piedi. Rintracciato, ora quell'uomo - 40 anni e noto già alle forze dell'ordine - è stato denunciato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Al momento è l'unico indagato per la morte di Jessy Dewilderman e Wibe Bijls, le due turiste belghe morte sullo svincolo dell'A24 a Tor Cervara

Il pirata della strada è stato individuato intorno alle 23:30, poche ore dopo l'incidente che si è verificato nella serata di sabato. Secondo le indagini era a bordo della Smart che ha investito le due ragazze scese da una Panda guidata da un conducente ncc per soccorrere un altro automobilista. Jessy e Wibe sono morte sul colpo. Lui, invece, quando è arrivata la polizia stradale non era lì. Dopo l'investimento è fuggito a piedi nelle campagne di Roma.

Le indagini

Ora le indagini sono ad una svolta. Gli inquirenti sospettano che qualcuno lo abbia accompagnato in auto a casa sua. Non solo. La Smart incidentata e comunque marciante, non è di proprietà dell'uomo accusato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Sono in corso gli accertamenti per capire se l'abbia rubata. Si attendono nei prossimi giorni anche rilievi di dna fatti nella Smart che diranno con certezza se era lui a guidarla. O se un complice lo ha aiutato.

Chi indaga è in attesa anche di avere gli esiti dei risultati di alcol e droga fatto sull'indagato, come da prassi. La Smart è stata sequestrata, così come sono state acquisite anche le telecamere che inquadravano la A24 per visionare pure i filmati successivi all'incidente. Jessy Dewilderman e Wibe Bijls erano arrivate in Italia pochi giorni prima della morto morte. Avevano preso a noleggio una Panda e con un autista, sabato erano andate nel frusinate. Venerdì, invece, la gita alla Cappella Sistina, Colosseo e Musei Vaticani. Su Instagram gli ultimi video delle vacanze.

Il cordoglio

"Provo un grande dolore per la morte di Jessy Dewildeman e Wibe Bijls. Roma si stringe al dolore della famiglia per questa atroce tragedia", scrive su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Sui social è subito scattato il cordoglio per le famiglie delle due ragazze. Wibe Bijls era una chef talentuosa e rinomata nella sua città. Tra i primi ad esprimere dolore sono stati proprio i colleghi del ristorante dove la giovane lavorava: "Wibe, la donna sempre sorridente, amica di tutti. Avete assaporato la passione nei nostri piatti? È molto probabile che questi siano stati preparati dalla superchef Wibe. Ci hai insegnato tanto", si legge su Facebook. Altri descrivono Wibe come "una ragazza educata, una collega/amica super simpatica e una ragazza con il cuore al posto giusto che c'era per tutti, giorno e notte. Eri così giovane ma avevi già tanti progetti e sapevi cosa volevi".

L'altra vittima, Jessy, era amante dei viaggi, a quanto emerge dai suoi profili social. "Ora ci auguriamo almeno di trovare un giudice che applichi il massimo della pena previsto, ovvero 18 anni di reclusione, perché uccidere due giovani ragazze che si erano fermate a prestare soccorso e fuggire implica un'applicazione severa della legge", chiede l'Associazione Vittime Incidenti Stradali.