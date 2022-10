Turiste travolte e uccise da pirata della strada, identificato un uomo: era fuggito a piedi

Svolta nelle indagini sull'invesimento mortale che è costato la vita a Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, le due turiste originarie del Belgio morte nella notte di sabato a Roma, a Tor Cervara. È al vaglio degli inquirenti la posizione di un uomo di 40 anni che sarebbe fuggito dopo averle investite, uccidendole.

Le due giovani, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale che indaga, sono state travolte mentre si trovavano sulla bretella della A/24 ed erano scese da una auto ncc per prestare soccorso dopo un incidente che ha causato due feriti gravi. L'uomo, la cui posizione è all'attenzione delle forze dell'ordine, dopo aver investito le due ragazze sarebbe fuggito a piedi, ma è stato rintracciato nella serata di ieri.

È stato denunciato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. È stato messo a disposizione della magistratura. La procura sul caso ha aperto anche un fascicolo. Nei confronti dell'uomo non è escluso che potrebbero essere ulteriori provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, secondo quanto ricostruito, erano da poco arrivate nella capitale per una breve vacanza. Avevano trascorso la giornata di sabato nel frusinate con alcuni amici e conoscenti. Stavano per raggiungere il loro albergo a Roma, ma lì non sono mai arrivate. Insieme al conducente ncc che le accompagnava, si sono fermate per prestare soccorso ad altre persone coinvolte in un precedente incidente.

Sono entrambe scese dalla vettura e pochi istanti dopo sono state falciate dall'auto guidata dal quarantenne poi fuggito. Le due ragazze sono volate a diversi metri di distanza. Sono morte sul colpo. Sul profilo Instagram di Jessy ci sono le ultime storie in evidenza intitolate "Rome": il viaggio in aereo, la strada verso Ferentino per le gita di un giorno e un video ai Musei Vaticani. Poi il buio. Nelle prossime ore sono attesi i risultati dell'autopsia.