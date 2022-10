Investito da un treno della Termini-Centocelle, è grave

E' stato investito da un treno della Termini-Giardinetti. Rimasto incastrato sotto al convoglio, è stato liberato dai pompieri e trasportato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente alle prime ore di stamattina, in via Giovanni Giolitti, nella zona dell'Esquilino.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 6:00 di venerdì 14 ottobre, all'altezza del tunnel di via Santa Bibiana, a due passi dalla stazione Termini. Qui, per cause ancora da accertare, il 44enne cittadino del Bangladesh è stato investito dal treno. Ferito, è stato estratto da sotto al convoglio dai vigili del fuoco. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni.

Restano da accertare le cause che hanno determinato l'investimento. Sul posto per ricostruire l'accaduto, in attesa di poter ascoltare il 44enne, gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale. Fra le ipotesi quella che l'uomo abbia attraversato senza rendersi conto dell'arrivo del convoglio. Non si esclude il possibile gesto volontario.

Al fine di consentire le operazioni di soccorso la linea Termini-Centocelle è stata temporaneamente interrotta con inevitabili ritardi alle corse della tratta.