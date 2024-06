Scappa a piedi sulla Togliatti e viene investito: è grave

Giallo su viale Palmiro Togliatti dove nella notte tra il 28 e il 29 giugno, un uomo che stava scappando è stato investito da un'auto. È successo all'altezza di via delle Palme.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo, cittadino del Bangladesh, è stato centrato dal conducente di una Opel Corsa a mezzanotte e mezza. Sul posto gli agenti del V Casilino della polizia locale di Roma Capitale e il 118.

Il pedone è stato portato in codice rosso all'ospedale Vannini dove resta ricoverato in gravi condizioni. La vicenda riporta alla memoria quanto successo l'anno scorso quando un uomo era stato investito e ucciso, in una dinamica simile, sempre in viale Palmiro Togliatti.