Investe passeggino con bimba di due anni, stava facendo lezioni di guida con il marito

Stava prendendo lezioni di guida dal marito quando ha travolto un passeggino sul marciapiede con dentro una bimba di 2 anni e la mamma che era con la piccola. Un incidente che solo per una fortunata casualità non si è tramutato in tragedia, con il furgone che ha sbalzato la carrozzina per diversi metri sulla strada con la piccina in lacrime e ricoperta di sangue. Una immagine che la madre, una cittadina moldava di 36 anni, non dimenticherà per tutta la vita, con la donna, rimasta ferita lievemente, poi medicata in ospedale. E' accaduto domenica sera a Fiumicino.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato aeroportuale, alla guida del furgone si trovava una cittadina del Bangladesh di 34 anni, sul lato passeggero del furgone il marito, connazionale di 45 anni, impegnato a darle lezioni di guida. Improvvisamente la donna ha però perso il controllo dell'autocarro, con lo stesso che è finito sul marciapiede dove stavano passando madre e figlia piccola.

Avvenuto verso le 19:00, numerosi sono stati i passanti che hanno richiesto l'intervento al 112. In via del Faro sono quindi intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato la bimba d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù, ferita ma da quanto si apprende non in pericolo di vita. Ascoltata l'investitrice questa ha riferito agli agenti che stava prendendo lezioni di guida dal marito, seppure senza nemmeno aver conseguito il foglio rosa per fare pratica.

Accertato l'accaduto, la 34enne è stata denunciata per lesioni e guida senza patente. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.