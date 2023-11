Piazzale Prenestino, scivola dalla banchina e viene investito da tram

Ha perso l'equilibrio sulla banchina del tram della linea 514 ed è stato investito dal mezzo Atac con il conducente che, fortunatamente, è riuscito a frenare attutendo l'impatto. Momenti di paura della serata di martedì 28 novembre in piazzale Prenestino, intorno alle 19.45 circa.

L'utente investito, un uomo di 58 anni, è stato subito soccorso e portato dal 118 in ospedale, in codice rosso. Medicato, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti del V gruppo Prenestino che hanno eseguito i rilievi. Per permettere le indagini il servizio è stato interrotto, con limitazione a Porta Maggiore, nella tratta Porta Maggiore-Gerani fino alle 21.45.