Travolta mentre attraversa la strada: 83enne grave in ospedale

Travolta mentre attraversava la strada. Sono gravi le condizioni dell'83enne residente a Tor Marancia, investita sabato mattina all'altezza dell'incrocio tra via delle Sette Chiese e via Leon Pancaldo. L'investimento è avvenuto alle 11 di sabato, con l'anziana travolta da un'auto Greet Wall guidata da un uomo che si è fermato a prestare soccorso.

L'anziana è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni.

L'incrocio è stato più volte segnalato come pericoloso. Il coordinamento di Forza Italia, con i consiglieri municipali Caterina Benetti e Matteo Bruno avevano presentato un'interrogazione in municipio per chiedere interventi per migliorare la sicurezza dell'incrocio.