Investita da un'auto mentre va scuola: quindicenne elitrasportata in ospedale

È stata elitrasportata in ospedale dopo essere stata investita mentre stava andando a scuola. Vittima una ragazza di quindici anni. È quanto nella mattina di oggi, martedì 14 febbraio, ad Ardea, comune alle porte di Roma. La giovane stava raggiungendo a piedi la fermata del Cotral di Colle Romito, quando è stata travolta da un'auto in corsa che stava procedendo lungo la litoranea, che collega Ostia al comune sul litorale a sud della Capitale.

Sull'incidente è intervenuta Monica Fasoli, coordinatrice regionale di Rivoluzione Ecologista Animalista (REA), che ha rivolto al sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, un messaggio: "È l'ennesimo incidente. La strada è buia, le strisce pedonali non si vedono, i ragazzi non hanno pensilina". La 15enne è stata quindi portata al Bambino Gesù di Roma dove è giunta in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Intervenuti anche i carabinieri.