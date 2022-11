Investita da pirata della strada mentre cavalca, lei è gravissima. Morto l'animale

Incidente stradale ad Anzio nel pomeriggio di domenica 30 ottobre tra le 16.30 e le 17. Una ragazza di 22 anni, mentre stava cavalcando, è stata investita da un'auto pirata. Lo scontro si è verificato in via dei Gelsi, zona Lido dei Pini.

La giovane è stata trasportata per le cure all'ospedale Goretti di Latina in stato di choc. Ne avrà per 40 giorni a seguito di fratture e lesioni riportate. Il cavallo, invece, è deceduto sul colpo per il forte impatto.

Sul posto i carabinieri di Anzio che stanno cercando il pirata della strada anche ascoltando le testimonianze dei cittadini e acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona. Secondo quanto si è appreso l'auto pirata sarebbe di colore scuro.