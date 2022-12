Lo investe due volte perché nero: arrestato per tentato omicidio con aggravante razziale

Prima gli insulti a sfondo razziale e poi l'investimento stradale. Per due volte. Vittima un 24enne originario della Guinea ospite di un centro di accoglienza migranti ad Aprilia. Un fatto accaduto a luglio 2020 a Lavinio, in via Goldoni, che è costato l'arresto ad un 33enne italiano, gravemente indiziato di tentato omicidio, aggravato dalla matrice razziale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Anzio, il 24enne era in sella a una bici quanto è stato affiancato da un'auto con due persone a bordo. Tra il giovane e i due c'è stato un diverbio. Poi l'auto ha investito una prima volta il migrante, quindi il conducente della vettura ha effettuato un'inversione di marcia e, guidando contromano, lo ha investito di nuovo, scappando e lasciandolo a terra privo di sensi.

Immediati accertamenti, basati sulle testimonianze raccolte nella zona e sulla visione dei filmati di videosorveglianza, avevano di individuare l'autore del fatto poche ore dopo, mentre era ancora alla guida del veicolo utilizzato. Oggi, dopo i riscontri, i militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del trentatreenne. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Velletri, dove dovrà scontare una condanna di quattro anni e quattro mesi.