Investe bimbo di 5 anni e fugge: rintracciato pirata della strada

Il ragazzo, rintracciato dopo poco meno di un'ora, è stato denunciato per lesioni personali stradali, omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza

Si è trovato davanti un bambino appena sceso da un'auto e non è riuscito ad evitarlo. Quindi è fuggito. Incidente stradale nella notte a Fiano Romano. Vittima un bambino di 5 anni travolto da un 18enne. Il piccolo è stato portato in ospedale dove è sempre stato cosciente, non è in pericolo di vita, ma tenuto per precauzione in prognosi riservata per accertamenti.

In via Bachelet, luogo dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monterotondo che nel giro di pochi minuti hanno rintracciato il pirata della strada. Il 18enne, sottoposto all'alcol test e risultato di poco positivo, ha riferito di non aver fatto in tempo a frenare perché il bambino era sceso all'improvviso dall'auto e di essere fuggito per paura delle conseguenze.

Per lui è scattata la denuncia per lesioni personali stradali, omissione di soccorso, guida in stato di ebrezza.