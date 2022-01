Fugge due volte dai carabinieri e si schianta contro un palo

Doppio inseguimento nella notte alla periferia nord est di Roma con l'auto in fuga che ha terminato la corsa schiantandosi contro un palo. E' accaduto intorno alle 5 quando i carabinieri del nucleo radiomobile in via Tiburtina hanno fermato una macchina per un normale controllo.

Il conducente - un 37enne di Tivoli che doveva trovarsi ai domiciliari -, dopo essersi fermato, per sottrarsi al controllo al momento della consegna dei documenti è poi fuggito in direzione Tivoli. Dopo un breve inseguimento le pattuglie sono rientrate ma mezz'ora dopo l'auto è stata nuovamente intercettata su via Casali di San Basilio.

Durante la fuga la macchina è finita contro un palo della segnaletica stradale. Il conducente, cosciente, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Dove è attualmente piantonato. Secondo quanto si apprende sarà arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.