In fuga per 5 chilometri l’inseguimento finisce con un maxi incidente. Caccia a due sospetti

La fuga, l’inseguimento a tutta velocità nel traffico della Capitale ed il maxi incidente, poi la corsa a piedi con due sospetti ancora ricercati dalle forze dell’ordine. Sono questi gli ingredienti che hanno condito un giovedì pomeriggio movimentato cominciato nella zona della Balduina e terminato, dopo 5 chilometri di manovre azzardate sulla Camilluccia, nella zona di Vigna Stelluti.

Ma andiamo per ordine. I fatti hanno preso corpo intorno alle 17:30 quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione Trionfale in servizio di controllo del territorio, ha notato in piazza della Balduina un’auto sospetta con i fari spenti e due persone a bordo. Un quartiere attenzionato la Balduina, dove nelle ultime settimane si sono registrati numerosi furti, ultimo dei quali nella giornata di mercoledì a casa dell’attrice Valeria Fabrizi.

Notata la ‘gazzella’ dei militari il conducente della vettura, una Ford Fiesta, ha quindi ingranato la marcia ed è scappato. Una corsa a tutta velocità con l’utilitaria che ha prima percorso via della Camilluccia per poi arrivare in piazza dei Giuochi Delfici. A Vigna Stelluti la carambola con la Fiesta che ha innescato un maxi incidente che ha coinvolto quattro vetture, due in sosta ed altrettante in movimento.

Nonostante l’incidente le due persone a bordo della Ford sono riuscite ad uscire dall’abitacolo e si sono date alla fuga a piedi riuscendo per il momento a far perdere le proprie tracce. Ad avere la peggio il conducente di una delle vetture coinvolte, un cittadino dell’Ecuador di 37 anni, trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale Villa San Pietro con delle lievi ferite. Sul posto per accertare l’incidente e svolgere i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Sulle tracce dei due uomini i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale che stanno attivamente ricercando la coppia sospetta.