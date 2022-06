Il ladro di jeep che si scontra con una pattuglia dei carabinieri durante la fuga

Dal Trionfale ai Castelli Romani dove si è scontrato con una pattuglia dei carabinieri riuscendo - al momento - a far perdere le tracce. A dare il via ad un'alba movimentata a Grottaferrata un ladro di auto, che poco prima aveva rubato una jeep nella Capitale poi localizzata sulla Tuscolana. Quindi l'inseguimento, terminato con l'incidente stradale.

Le ricerche del ladro d'auto sono cominciate alle prime ore di oggi, giovedì 23 giugno, quando si è attivato il sistema d'allarme satellitare di una Range Rover appena rubata a Roma. Segnale Gps che si è quindi collegato con la centrale operativa della forze dell'ordine che ha localizzato la macchina rubata già in transito sulla via Tuscolana, in direzione Castelli Romani.

Numerose le pattuglie dei carabinieri che si sono quindi dirette sulle tracce della jeep con i militari della stazione di Grottaferrata e del nucleo radiomobile della compagnia di Frascati che hanno intercettato il fuggitivo a Grottaferrata. Intimato l'alt, il conducente dopo aver dato l'idea di fermare la sua corsa ha però ingranato nuovamente la marcia e si è dato alla fuga.

Tallonato da diverse auto dei carabinieri con sirene e segnali luminosi accesi il fuggiasco è riuscito ad arrivare nel centro cittadino ed ha preso viale Vittorio Veneto dove ha poi tentato una inversione ad U. Una manovra azzardata con la parte anteriore sinistra della vettura in fuga che si è però scontrata con una pattuglia dei carabinieri che la stava inseguendo.

Un incidente dove non si sono registrati feriti ma che ha però messo fuori uso la jeep del fuggiasco che ha quindi abbandonato la Range Rover riuscendo a dileguarsi a piedi fra le strade di Grottaferrata.

Uomo, di apparente età fra i 30 ed i 35 anni, le forze dell'ordine hanno cominciato una battuta di ricerca con l'uomo riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.