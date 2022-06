Incidente all'Infernetto: auto ribaltata dopo scontro con suv, 3 feriti. Grave una donna

Stesso incrocio ed ancora feriti gravi. Ancora un incidente stradale all'Infernetto, all'altezza dell'intersezione fra via Manuel de Falla e via Maurice Ravel dove lo scorso 27 maggio un 53enne fu trasportato d'urgenza in ospedale dopo che la moto che stava conducendo si scontrò con un furgone. Intersezione della strada del X municipio Mare dove anche ieri, mercoledì 15 giugno, è stato necessario l'intervento con urgenza del personale sanitario, che ha soccorso tre feriti, fra i quali una 50enne, le cui condizioni sono apparse da subito serie, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza.

In particolare l'ultimo sinistro è stato rilevato dagli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capiale mercoledì mattina, intorno alle 12:00. Ad impattare violentemente una Fiat 500 ed una Jeep , con l’utilitaria che in seguito all'urto ha terminato la propria corsa su una fiancata, tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per liberare dall'abitacolo della vettura la 50ernne rimasta incastrata.

Affidata alle cure del personale del 118 la donna è stata trasportata con l'eliambulanza all'Aurelia Hospital, in condizioni gravi. Ferite anche altre due persone, il conducente del suv, un 69enne anche lui italiano trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, così come una seconda donna, accompagnata al medesimo nosocomio lidense.

Resta da ricostruire l'accaduto, eseguiti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi del X gruppo Mare accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale.