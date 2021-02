Eur, infermiera investita all'uscita della Nuvola dopo servizio vaccinale

Paura per la coordinatrice infermieristica Nancy Nardi, investita ieri all'uscita dell'hub vaccinale La Nuvola dopo il servizio di vaccinazioni e l'inaugurazione del nuovo polo anti Covid. Subito trasportata all'ospedale Sant'Eugenio è stata ricoverata nel reparto di neurochirurgia. "L'infermiera sta bene, seppur con diversi postumi dell'incidente", si legge della Regione Lazio.

La dinamica dell'incidente

Il sinistro, come ricostruito dal IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, è avvenuto ieri sera intorno alle 19:45, in viale Asia, all'altezza di via Cristoforo Colombro. Nancy Nardi, secondo quanto si apprende, è stata centrata da una donna di 47 anni alla guida di una Citroen C2.

"Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, anche tramite l'acquisizione delle telecamere presenti sul luogo dell'incidente", spiega la polizia locale sottolineando anche che "la conducente è stata accompagnata all'ospedale per essere sottoposta agli accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico".

Nancy Nardi sta bene

Stamani Nancy Nardi ha ricevuto la visita dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e del Direttore generale della Asl Roma 2, Flori Degrassi. Al termine della visita in modo scherzoso l'assessore l'ha salutata dicendole: "L'inaugurazione della Nuvola te la ricorderai bene". "Voglio esprimere un senso di vicinanza a chi sta compiendo il proprio dovere al servizio dei cittadini", ha concluso l'Assessore D'Amato.