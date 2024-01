L'auto omologata per 4, la busta con i soldi e il carico sospetto: i lati oscuri dell'incidente mortale a Villaggio Prenestino

Due morti, quatto feriti gravi e il conducente della Smart ForFour, un ragazzo di 19 anni, arrestato perché positivo alla droga. Sono questi i drammatici e inquietanti riscontri dell'incidente mortale di via del Fosso dell'Osa, all'altezza di Villaggio Prenestino. Sulla dinamica che ha visto coinvolto le sei persone tutte di nazionalità egiziana, sta indagando la polizia locale che non vuole lasciare nulla al caso. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori particolari.

L'ipotesi caporalato

Nell'auto, nel portabagagli, è stata trovata frutta e verdura. Questo perché una delle vittime, un uomo di 46 anni, lavorava in un minimarket di zona. Nello zaino di uno dei feriti portati in ospedale, inoltre, è stata trovata una busta con all'interno 6 mila euro in contanti. Possibile che quella cassetta di ortaggi e frutta era stata raccolta da qualche campo?

Elementi che sono stati acquisiti da chi indaga che non esclude l'ipotesi del caporalato. Possibile che quel gruppo di persone sia andato a prendere la merce e che siano stati pagati in contanti? Al momento chi svolge le indagini si muove a bocche cucite.

L'auto non omologata per 6

E poi c'è la questione dell'auto. Il ragazzo al volante accusato di omicidio stradale, lesioni gravi e gravissime, è risultato positivo all'hashish. Aggravante che non è l'unica mossa nei suoi confronti.

La polizia locale, infatti, lo accusa anche di guida pericolosa e trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito. La Smart ForFour, di fatto, è omolagata per cinque persone e non per le sei che trasportava.

La carambola

La dinamica dell'incidente, invece, appare chiara. La vettura, forse troppo pesante per il carico e per le persone che trasportava, procedeva a una velocità che non ha permesso al 19enne alla guida di controllarla. All'improvviso è salito su un marciapiede, ha abbattuto alcuni paletti, per poi ribaltarsi più volte e finire la folle carambola prima contro un albero e poi contro un'auto, lasciata davanti a una carrozzeria e in attesa di essere ritirata la mattina seguente dal proprietario.