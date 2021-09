Incidente sull'Aurelia nord, scontro tra due auto: un ferito

Incidente stradale nella periferia a nord del litorale. Intorno alle ore 22:30, due auto si sono scontrate in via Aurelia nord, nelle immediate vicinanze del cimitero. Le cause dell'impatto sono tutt'ora in corso di accertamento.

I Vigili del fuoco di Civitavecchia giunti sul posto, si sono immediatamente sincerati sulle condizioni di salute del conducente affidandolo alle cure del personale sanitario. In seguito hanno messo in sicurezza le auto coinvolte. Tanto spavento per i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Civitavecchia.