Valerio Marziali morto in un incidente su via Casilina. La famiglia cerca testimoni per fare chiarezza

È Valerio Marziali il 34enne morto nell’incidente stradale di venerdì 21 giugno sulla via Casilina, all’altezza di Tor Tre Teste. Si tratta dell’ennesima vittima della strada, per un bilancio che quest'anno ha già ampiamente superato i 70 casi. Ora la famiglia della vittima cerca testimoni per fare chiarezza sullo scontro costato la vita a Marziali.

L’incidente

Lo scontro ha visto coinvolti tre mezzi: una Volkswagen Polo, condotta da donna italiana di 63 anni una Opel Corsa, guidata da un ragazzo italiano del di 22 anni ed un motociclo Kymco guidato da Marziali. Il giovane è deceduto a seguito dell’impatto, come hanno potuto rilevare le pattuglie delle Polizia locale del V gruppo Casilino, giunte sul luogo dello scontro.

Appello della famiglia: “Cerchiamo testimoni”

La famiglia di Marziali è ora alla ricerca di testimoni, “per fare quanta più chiarezza possibile circa la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 34 anni, padre di una bambina di 4 - si legge in un post condiviso su Facebook dalla cugina di Marziali, Katia Loppolo Fora -. Chiunque abbia visto qualcosa per favore ci contatti”. È l’appello disperato.