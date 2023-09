In coma dopo lo scontro col bus, si cercano testimoni dell'incidente

Si cercano testimoni per ricostruire la dinamica di un’incidente che è quasi costata la vita ad una persona. Una gita con gli amici che si è trasformata in un dramma del quale, ad oggi, non si conoscono ancora tutti i risolvit. Lo scorso 23 luglio, sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare, all’altezza dello svincolo di Settebagni al km 19.800, L.N., impiegato rumeno 35enne di Anzio, era in sella alla sua Yamaha nera MT07 per una gita insieme ad altri amici. Alle 14:40, però, lo scontro con un autobus bianco da 52 posti. L’autista del mezzo si è immediatamente fermato chiamando i soccorsi. Le condizioni del centauro apparivano, da subito disperate.

Drammatico incidente

Il 35enne, sposato e con una bambina, ha riportato fratture su tutto il corpo, dal bacino alle costole. L’impatto è stato talmente forte che l’uomo, ricoverato poi al vicino ospedale Sant’Andrea, è entrato in coma, situazione nella quale è rimasto fino ad una decina di giorni fa. Tra l’altro, per intubare il centauro è stato necessario procedere con una tracheotomia. L’uomo, che ora è stato trasferito a Cassino in un centro riabilitativo, non riesce ancora a parlare e, visti i danni riportati, non riuscirebbe comunque ad essere d’aiuto nella ricostruzione di quel drammatico pomeriggio.

Dinamica dell’incidente

Senza telecamere che hanno ripreso l’incidente e con il centauro che è ancora impossibilitato a parlare, per ora l’unico ad aver ricostruito la dinamica di quanto accaduto è stato l’autista del pullman. Una ricostruzione che non convince, però, i legali del centauro dello studio Affenita di Roma, che stanno quindi cercando testimoni per capire cosa sia effettivamente accaduto. Della vicenda se ne occupa la polizia stradale ma, come detto, senza telecamere e senza testimoni diventa difficile, se non impossibile, capire cosa sia successo. Per questo, qualora qualcuna abbia assistito all’incidente, può contattare i legali del motociclista: 393 616 0727.