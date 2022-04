Incidente a piazzale Clodio, scontro tra due auto: due feriti gravi

Due feriti portato in ospedale in codice rosso, in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle due del mattino di martedì 19 aprile, nel quartiere Prati di Roma, a piazzale Clodio, all'altezza di viale Mazzini.

A scontrarsi, per cause al vaglio della polizia locale di Roma Capitale che indaga con il I gruppo Centro, due auto, una Smart è una Peugeot 208. Sul posto, oltre al personale del 118, anche la squadra 9/a dei vigili del fuoco con i pompieri intervenuti, che hanno estratto dalle lamiere una persona assicurandola alle cure del personale medico. Sono due i feriti in totale: in uomo di 50 anni e una ragazza di 25, trasportati in codice rosso rispettivamente al Gemelli e al San Camillo.