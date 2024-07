Incidente sul lungotevere, una 25enne perde una gamba. La vittima cerca testimoni

Una ragazza di 25 anni ha subito l'amputazione della gamba dopo essere stata travolta da un'auto davanti a piazza Monte Grappa fra lungotevere e ponte Risorgimento. La giovane ora cerca testimoni per ricostruire la dinamica del sinistro.

L'incidente è avvenuto nella notte del 13 luglio scorso. La 25enne si trovava come passeggera in sella a uno scooter Peugeot Tweet condotto dal suo fidanzato di 27 anni, quando si sono scontrati con una Fiat Panda, guidata da un 23enne. I due fidanzati sono finiti a terra. Ad avere la peggio è stata la 25enne, ricoverata in prognosi riservata al policlinico Umberto I dove i medici le hanno dovuto amputare una gamba.

Dimesso invece dal Santo Spirito il suo ragazzo, ferito a una mano. La polizia locale ha sequestrato o mezzi ha sottoposto i conducenti all'alcoltest, come da prassi. Ora si lavora per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e nel frattempo è stato diffuso un appello.

"Cercasi testimoni dell'incidente avvenuto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 luglio in piazza Montegrappa, lungotevere Oberdan", il messaggio condiviso su Facebook e sul gruppo 'Stappamamma' di cui fanno parte moltissimi utenti. Nell'appello si legge il nome dello studio legale Bruno che assiste la vittima e c’è il riferimento del numero di telefono da chiamare per dare informazioni (06.5296902).