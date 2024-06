Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra due moto e una macchina. Morto un uomo di 26 anni

Un incidente stradale dagli esiti fatali si è verificato all'alba di sabato 15 giugno a Roma, sulla via Cristoforo Colombo direzione Ostia, all'intersezione con via di Acilia. Un ragazzo di 26 anni, italiano, ha perso la vita.

Incidente mortale sulla Cristoforo Colombo

A scontrarsi, intorno alle 4.30 del mattino, due motoveicoli e un'automobile. Coinvolti uno scooter Piaggio Beverly guidato da un 34enne, una moto Kawasaki Z900 con a bordo un cittadino italiano di 26 anni e una Ford Fiesta, guidata da una ragazza 21enne anche lei italiana. I tre mezzi si sono scontrati, per motivi che ancora sono al vaglio della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuta sul posto con gli operatori del XII Gruppo Monteverde. Il ragazzo a bordo della Kawasaki è morto.

Test alcolemici negativi

Per quanto riguarda il 34enne sullo scooter Piaggio, è stato preso in carico dai sanitari del 118 accorsi sul luogo dell'incidente e portato all'ospedale "Grassi" di Ostia a causa delle ferite riportate in seguito all'impatto. Da quello che risulta, al momento non sarebbe in gravi condizioni. La guidatrice della Ford Fiesta, 21enne, è stata sottoposta al test per la rilevazione del tasso alcolemico, che ha dato esiti negativi.

Strada chiusa per i rilievi

Per permettere i rilievi necessari, ancora in corso, la Polizia locale ha chiuso via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, tra Malafede e Acilia. Sul posto pattuglie del X Gruppo Mare e del Gruppo pronto intervento traffico (GPIT) per la messa in sicurezza della zona e per i servizi di viabilità e chiusure.