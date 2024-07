Incidente a Roma, frontale tra gazzella dei Carabinieri e una Fiat 500. Una donna in codice rosso

Nel pomeriggio di sabato 13 luglio una gazzella dei Carabinieri della compagnia de La Storta si è scontrata frontalmente con una Fiat 500. Lo scontro ha coinvolto quattro persone: tre militari, tutti uomini e una donna alla guida dell'utilitaria, italiana classe 1977.

Incidente a La Storta

Per cause ancora da accertare, intorno alle 15 di oggi sabato 13 luglio, all'altezza del civico 808 di via della Storta a Roma nord, una gazzella dei Carabinieri della locale compagnia, con a bordo tre militari, si è scontrata frontalmente contro una Fiat 500 con a bordo una donna, cittadina italiana, di 47 anni.

Fiat 500 contro una gazzella dei Carabinieri

La 500 sopraggiungeva dalla direzione opposta a quella dei Carabinieri, quando all'improvviso ha invaso la corsia e si è scontrata con la volante, una Fiat Tipo in dotazione all'Arma. Sul posto, per i rilievi del caso, gli operatori del Gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale. Due carabinieri sono stati portati, in via precauzionale, all'ospedale Villa San Pietro. Il terzo, classe 2002, è stato portato dal 118 in codice giallo al San Filippo Neri per un colpo di frusta.

La donna alla guida della Fiat 500, invece, è stata portata al Policlinico Gemelli in codice rosso, cosciente e non in pericolo di vita.