Fabrizio Iacorossi, i messaggi degli amici sui social e l'appello della moglie Noemi: "Pregate per noi"

E' ancora appesa ad un filo la vita di Fabrizio Iacorossi, il triatleta e personal trainer dei vip che sabato 30 marzo è stato travolto da un'auto a Ostia, mentre si allenava in sella alla sua bici. Ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo, dove è stato trasferito in codice rosso tramite elisoccorso, è in condizioni critiche. In queste ore sui social sono centinaia i messaggi scritti da personaggi dello spettacolo, calciatori e altri vip che in tanti anni di attività sono stati allenati da Iacorossi. La moglie Noemi: "Pregate per noi".

Fabrizio Iacorossi investito a Ostia

Il mondo dello sport e dello spettacolo sono sotto shock dopo l'incidente di cui è stato vittima Fabrizio Iacorossi, 44 anni, travolto da una macchina lungo la litoranea all'altezza di Villaggio Tognazzi a Ostia. Si trovava in bici quando una vettura lo ha preso in pieno. L'uomo che conduceva l'auto, risultato negativo all'alcol test, si è fermato immediatamente per soccorrere il ciclista dopo l’impatto violento sull’asfalto.

I messaggi di vip e persone comuni sui social

Durante la sua carriera da personal trainer, Iacorossi ha allenato molti personaggi noti, dello sport e non solo. Da Francesco Totti alla premier Giorgia Meloni, ma anche l'ex calciatore della Roma, del Lecce e della Juventus Mirko Vucinic, Ilary Blasi, Luca Pellegrini e Alessio Romagnoli della Lazio. Centinaia i post e i commenti da parte di chi lo conosceva o si era allenato con lui. Sulle sue condizioni si tiene aggiornato anche l'attuale allenatore della Roma, Daniele De Rossi, impegnato in trasferta a Lecce dove è in contatto proprio con Vucinic, che sul suo account Instagram ha postato una foto in cui si allena con Iacorossi: "Fratello mio non mollare, daje sghi!".

L'appello della moglie Noemi

"Che ti amo lo sai, ma che mi saresti mancato così tanto solo dopo poche ore che non ti posso sentire non l'avresti mai immaginato - si legge in un toccante post della moglie Noemi - mi manchi come l'aria. Ti prego lotta come solo tu sai fare, perché noi senza te siamo niente, Pregate per noi. Fabry che ha sempre dato a tutti, ora ha bisogno di energie positive".