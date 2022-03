Cisterna che trasporta gasolio si scontra con il treno della Termini-Centocelle

Attimi di paura nella mattinata di oggi, 8 marzo, per un incidente avvenuto alle 11:40 tra una cisterna che trasportava 4500 di gasolio e il trenino della tratta Termini Centocelle, di Atac. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Lo scontro tra via Orazio Pierozzi e via Casilina. Sul posto sono però giunte le ambulanze del 118 per determinare le condizioni dei feriti, la polizia e la polizia locale di Roma capitale. A organizzare i soccorsi e la rimozione del treno incidentato, i vigili del fuoco con il carro sollevamenti, il carro fiamma e la squadra del carro rilevamento radioattivo chimico, per limitare una eventuale uscita di gasolio.