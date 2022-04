Si ribalta con l'auto dopo un incidente, conducente estratto dalle lamiere

Incidente stradale nella serata di giovedì 14 aprile, in via della Mainella, ad Anguillara Sabazia. Un'auto si è ribaltata e c'è voluto l'intervento dei pompieri per estrarre il conducente dalla vettura.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Bracciano che hanno estratto l'uomo dall'auto per poi assicurarlo alle cure del personale sanitario. Il conducente è stato portato in ospedale in codice rosso. Non è in pericolo di vita.