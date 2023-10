Incidente ad Acilia, con l'auto nel "fossato della morte": morto un uomo

Ancora una vittima sulle strade di Roma e dintorni. Intorno alle 5:50 del mattino di oggi, venerdì 13 ottobre, G.R., un uomo di 65 anni, ha perso il controllo della sua Citroen C3 ed è finito nel fossato che costeggia tra via Ortolani e via di Saponara, all'altezza del civico 620, fra Acilia e Casal Palocco, nel territorio del X municipio. Inutili i soccorsi.

Sul posto la polizia locale del X gruppo Mare che indaga per ricostruire la dinamica e il personale del 118 che, senza successo, ha tentato di rianimare il conducente. G.R., secondo quanto appreso, stava tornando dal lavoro ed è residente in zona.

Subito dopo l'incidente diversi conoscenti e parenti si sono recati sul luogo della tragedia in lacrime. Gli agenti di Ostia sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale, che al momento non sembrerebbe vedere coinvolti altri veicoli.

Il "fossato della morte"

Non è la prima volta che in quel tratto succedono incidenti mortali. Un anno fa, esattamente il 15 ottobre 2022, Gabriele Regini è morì a 21 anni. Erano le sei del mattino. Dopo quel sinistro i residenti, a gran voce, hanno chiesto - di nuovo - guardrail e protezioni per la strada, ma nulla è stato fatto. E così per molti, quel canale, è diventato il "fossato della morte".

Lo scorso luglio Andrea Esule, presidente del locale comitato di quartiere CdQ Macchia Polocco- Saponara al nostro giornale aveva sottolineato l'urgenza del problema: "Stiamo chiedendo questi interventi da quattro anni: il municipio è d'accordo ma non cambia niente".

Un mese dopo l'incidente mortale di Gabriele Regini, il municipio X votò un provvedimento finalizzato a chiedere d'installare dei guardrail adiacenti i corsi d'acqua di via Macchia Palocco, viale dei Castel Porziano, via di Saponara e via Lotti. "Al netto del parere favorevole espresso dalla commissione mobilità e degli atti votati in municipio, non è cambiato niente", sottolineò Esule. Una nefasta profezia, oggi un altro incidente mortale.

Un'altra vittima nel X Municipio

Quella di venerdì è la seconda vittima in una settimana nel X Municipio. Lo scorso 9 ottobre, infatti, intorno alle 5:00 in viale dei Romagnoli, nel tratto tra Ostia Antica e Dragona, un senza dimora è stato investito e ucciso da un conducente su un'auto pirata. La polizia locale sta indagando anche su quel caso.