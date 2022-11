Scontro tra due auto, sei i feriti

Incidente tra due auto a Ladispoli, fra via Taranto e via Latina, nella notte del 28 novembre. A impattare due berline, una con cinque persone a bordo e l'altra con due. Complessivamente sei i feriti.

Gli uomini del commissariato di Ladispoli e dei vigili del fuoco di Civitavecchia hanno lavorato insieme ai sanitari del 118 per ore. Secondo quanto ricostruito padre e figlio su una delle vetture coinvolte sono stati portati al Gemelli in codice rosso per dinamica. Gli altri quattro feriti sono stati portati all'ospedale di Anzio. Una volta terminati i rilievi i pompieri hanno messo in sicurezza le vetture.