Gita finisce in tragedia, coppia ha incidente in moto: lui muore sul colpo, lei 48 ore dopo

Ha lottato per 48 ma non ce l'ha fatta. Hazel Desimone, compagna di Matteo Rossi, è morta anche lei nell'incidente avvenuto sulla strada provinciale Umbro-Casentinese lo scorso 1 novembre. La coppia di Civitavecchia, comune del litorale a nord di Roma, stava facendo una gita in Umbria.

Hazel Desimone, di 42 anni, era apparsa subito in gravissime condizioni, tanto che era stato necessario il viaggio in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stata sottoposta ad un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate, che sono risultate fatali.

Purtroppo anche per lei non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono stati coinvolti anche una Fiat Panda e altri motociclisti civitavecchiesi. Immediatamente si era capito che l'impatto peggiore era stato quello della moto guidata da Matteo Rossi e in sella alla quale c’era Hazel Desimone, che avevano riportato la peggio.

Già subito dopo l'impatto si si era capito che l’impatto peggiore era stato quello della moto guidata da Matteo Rossi e in sella alla quale c'era Hazel Desimone, che avevano riportato la peggio. Il 48enne è morto sul colpo, mentre la fidanzata ha lottato tra la vita e la morte fino al 3 novembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre ai due fidanzati deceduti è rimasta ferita anche un'altra coppia. Lei ha riportato la frattura del femore, mentre il fidanzato, ciclista di professione, è stato operato